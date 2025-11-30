Théâtre Un week end entre amis .. par la Troupe de Quiberon en scène Rue Jules Ferry Quiberon

Théâtre Un week end entre amis .. par la Troupe de Quiberon en scène

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Après son beau succès au mois de mai, et de juin, la troupe de théâtre Quiberon en scène, jouera une nouvelle fois Un week-end entre amis , une pièce drôle et pétillante sur l’amitié.

Synopsis 4 amis ont prévu de passer leur week-end ensemble, mais tout ne va pas de passer comme prévu…

C’est une pièce de théâtre drôle et dynamique

Réservation au 06 81 50 51 58

Venez rire et passer un bon moment .

Rue Jules Ferry Maison des associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 81 50 51 58

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Un week end entre amis .. par la Troupe de Quiberon en scène Quiberon a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon