Théâtre Un week-end sur les planches à Champniers #2 Espace Paul Dambier Champniers
Théâtre Un week-end sur les planches à Champniers #2 Espace Paul Dambier Champniers vendredi 6 février 2026.
Théâtre Un week-end sur les planches à Champniers #2
Espace Paul Dambier 659 Rue des Bouvreuils Champniers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-06
Champniers accueille la 2ᵉ édition de Un week-end sur les planches, un rendez-vous dédié au théâtre sous toutes ses formes.
.
Espace Paul Dambier 659 Rue des Bouvreuils Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Champniers hosts the 2? edition of Un week-end sur les planches, an event dedicated to theater in all its forms.
L’événement Théâtre Un week-end sur les planches à Champniers #2 Champniers a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême