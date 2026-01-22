Théâtre Un week-end sur les planches à Champniers #2 Espace Paul Dambier Champniers

Théâtre Un week-end sur les planches à Champniers #2

Espace Paul Dambier 659 Rue des Bouvreuils Champniers Charente

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06

Champniers accueille la 2ᵉ édition de Un week-end sur les planches, un rendez-vous dédié au théâtre sous toutes ses formes.

Espace Paul Dambier 659 Rue des Bouvreuils Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98

English :

Champniers hosts the 2? edition of Un week-end sur les planches, an event dedicated to theater in all its forms.

