Théâtre : Une Cerisaie La Mégisserie Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Théâtre : Une Cerisaie

La Mégisserie 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 19:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Et si un lieu pouvait raconter nos vies, nos souvenirs et les grands changements qui nous traversent ? Avec Une Cerisaie, Aurélie Van den Daele revisite la dernière pièce de Tchékhov dans une version singulière, sensible et résolument contemporaine. Portée par une distribution intergénérationnelle et une touche de magie, cette création fait résonner l’histoire d’une demeure bientôt vendue avec celle de notre époque. Entre conversations du quotidien, rêves, souvenirs et solitudes, Une Cerisaie nous invite à regarder nos attachements, nos départs et ce qui demeure lorsque tout semble devoir disparaître.

Pour cette sortie à Limoges, une navette est prévue au départ de La Mégisserie à 19h, avec un retour estimé à 23h15. La navette est comprise dans le tarif et obligatoire. Spectacle accessible dès 14 ans. .

La Mégisserie 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

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English : Théâtre : Une Cerisaie

L’événement Théâtre : Une Cerisaie Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin