THÉÂTRE UNE DE PERDUE, DIX À TROUVER Merville

THÉÂTRE UNE DE PERDUE, DIX À TROUVER Merville vendredi 14 novembre 2025.

THÉÂTRE UNE DE PERDUE, DIX À TROUVER

L’ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Profitez d’une comédie d’Adrien Benech et Marc Duranteau à l’espace Arpège et passez un bon moment entre ami(e)s !

« Jean-Christophe mène une vie bien rangée avec sa femme et ses enfants. Tout le contraire de son ami Marco, célibataire endurci qui collectionne les conquêtes. Un matin, une jeune femme laisse un message sur son répondeur. Peu après, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre… »

Forfait Mervill’en Scène ! Profitez de 2 soirées théâtre à l’Arpège pour 22€, réduit 18€ ou 3 soirées théâtre pour 35€, réduit 30€. 12 .

L’ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr

English :

Enjoy a comedy by Adrien Benech and Marc Duranteau at the Espace Arpège and have a great time with friends!

German :

Genießen Sie eine Komödie von Adrien Benech und Marc Duranteau im Espace Arpège und verbringen Sie eine gute Zeit mit Ihren Freunden!

Italiano :

Godetevi la commedia di Adrien Benech e Marc Duranteau all’Espace Arpège e divertitevi con gli amici!

Espanol :

Disfrute de una comedia de Adrien Benech y Marc Duranteau en el Espace Arpège y ¡páselo en grande con los amigos!

L’événement THÉÂTRE UNE DE PERDUE, DIX À TROUVER Merville a été mis à jour le 2025-09-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE