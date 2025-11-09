Théâtre « Une demande en mariage » Pommiers

Théâtre « Une demande en mariage » Pommiers dimanche 9 novembre 2025.

Théâtre « Une demande en mariage »

Rue Grande Pommiers Indre

Gratuit

Gratuit

Date : 
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Théâtre « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.

Adaptation de la pièce d’Anton Tchekhov à la manière de la Commedia dell’Arte.

Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 72 16 97

English :

Theater « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.

Commedia dell?Arte adaptation of Anton Chekhov?s play.

German :

Theater « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.

Adaptation des Stücks von Anton Tschechow in der Art der Commedia dell’Arte.

Italiano :

Teatro « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.

Un adattamento della Commedia dell’Arte di Anton Cechov.

Espanol :

Teatro « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.

Adaptación Commedia dell’Arte de la obra de Anton Chéjov.

