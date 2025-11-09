Théâtre « Une demande en mariage » Pommiers
Théâtre « Une demande en mariage » Pommiers dimanche 9 novembre 2025.
Théâtre « Une demande en mariage »
Rue Grande Pommiers Indre
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Théâtre « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.
Adaptation de la pièce d’Anton Tchekhov à la manière de la Commedia dell’Arte.
Rue Grande Pommiers 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 72 16 97
English :
Theater « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.
Commedia dell?Arte adaptation of Anton Chekhov?s play.
German :
Theater « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.
Adaptation des Stücks von Anton Tschechow in der Art der Commedia dell’Arte.
Italiano :
Teatro « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.
Un adattamento della Commedia dell’Arte di Anton Cechov.
Espanol :
Teatro « Une demande en Mariage » ar la Cie Les Enfants du Tonnerre.
Adaptación Commedia dell’Arte de la obra de Anton Chéjov.
