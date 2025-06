Théâtre Une enquête qui tombe à Pique à Niort – Niort 26 juin 2025 15:00

Deux-Sèvres

Une enquête qui tombe à pique est mis en scène par Céline Sicot et est joué par le groupe Chouendy (Personnes en situation de handicap)

Un meurtre a été commis dans le salon d’une grande demeure. Les habitants tous plus loufoques les uns que les autres sont soupçonnés par l’inspectrice chargée de l’enquête. Elle sera aidée, contre sa volonté, par le fantôme du mort afin de résoudre ce mystère qui réserve bien des surprises et pourrait bien se terminer d’une manière totalement inattendue.

La demande des comédiens et comédiennes était d’apprendre un texte et le restituer sur scène. La mémorisation étant un exercice difficile pour la plupart d’entre eux en fonction de leur handicap, il s’agit avant tout de les aider dans ce travail. Un très gros effort est mis sur l’élocution et la restitution du texte qui contient quelques jeux de mots et qu’on ne peut donc pas improviser systématiquement. .

