Théâtre | Une femme idéale La Traverse Bergerac

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
L’association Fascia de Saint-Nexans propose une nouvelle pièce de théâtre intitulée Une femme idéale . Cette comédie sans entracte d’une heure et demie environ, en 1 seul acte et juste 3 comédiens, mélange le comique de situation et le comique de mœurs, vous permettant de rire franchement et intelligemment, dans laquelle les rebondissements éclatent jusqu’à la fin, ce qui vous tiendra en haleine tout au long du spectacle.
Restauration: crêpes et boissons
Sur réservation. .
La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 28 01 54
