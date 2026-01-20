Théâtre | Une femme idéale Saint-Nexans

Théâtre | Une femme idéale

Foyer municipal Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’association Fascia de Saint-Nexans propose une nouvelle pièce de théâtre intitulée Une femme idéale . Cette comédie sans entracte d’une heure et demie environ, en 1 seul acte et juste 3 comédiens, mélange le comique de situation et le comique de mœurs, vous permettant de rire franchement et intelligemment, dans laquelle les rebondissements éclatent jusqu’à la fin, ce qui vous tiendra en haleine tout au long du spectacle.

Restauration: crêpes et boissons

Sur réservation. .

Foyer municipal Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 31 76 03

