THÉÂTRE UNE FEMME SEULE THÉATRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE UNE FEMME SEULE
THÉATRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-22 20:30:00
Compagnie la Lune à l’envers , une pièce de DARIO FO & FRANCA RAME
Tantôt tendre, tantôt critique , drôle et acide, ce seule- en -scène est un voyage au cœur de l’intimité de cette femme seule, entre rire et émotions . 15 .
THÉATRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87
English :
Compagnie la Lune à l’envers , a play by DARIO FO & FRANCA RAME
German :
Compagnie la Lune à l’envers , ein Stück von DARIO FO & FRANCA RAME
Italiano :
Compagnie la Lune à l’envers , uno spettacolo di DARIO FO & FRANCA RAME
Espanol :
Compagnie la Lune à l’envers , una obra de DARIO FO & FRANCA RAME
