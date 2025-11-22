THÉÂTRE UNE FEMME SEULE THÉATRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE UNE FEMME SEULE

THÉATRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Compagnie la Lune à l’envers , une pièce de DARIO FO & FRANCA RAME

Tantôt tendre, tantôt critique , drôle et acide, ce seule- en -scène est un voyage au cœur de l’intimité de cette femme seule, entre rire et émotions . 15 .

THÉATRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87

English :

Compagnie la Lune à l’envers , a play by DARIO FO & FRANCA RAME

German :

Compagnie la Lune à l’envers , ein Stück von DARIO FO & FRANCA RAME

Italiano :

Compagnie la Lune à l’envers , uno spettacolo di DARIO FO & FRANCA RAME

Espanol :

Compagnie la Lune à l’envers , una obra de DARIO FO & FRANCA RAME

L’événement THÉÂTRE UNE FEMME SEULE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE