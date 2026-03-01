Théâtre Une fleur sur les ruines par la troupe du Théâtre des Saules Erdre-en-Anjou

Théâtre Une fleur sur les ruines par la troupe du Théâtre des Saules

Théâtre de l’ardoise Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Pièces de théâtre Une fleur sur les ruines proposée par le Théâtre des Saules, en mars 2026, à la salle du théâtre de l’ardoise à la Pouëze..

La troupe joue Une fleur sur les ruines , comédie d’Olivier Jollivet, mise en scène par Frédéric Artaud.

Ces représentations sont organisées en collaboration avec l’APEL de l’école du Sacré-Coeur de la Pouëze. .

Théâtre de l’ardoise Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 40 49

English :

Théâtre des Saules plays Une fleur sur les ruines in March 2026 at the Théâtre de l’ardoise in La Pouëze.

