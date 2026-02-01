Théatre Une franche connexion Salle Le Géricault Mortain-Bocage

Théatre Une franche connexion

Salle Le Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage Manche

Début : Samedi Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Interlude Théatre Présente Une franche connexion de julien Chauvin.

Mafia, quiproquo et femme fatale, un trafic qui va vous faire exploser de rire.

Le samedi à 20h30 et le dimanche à 14h30. .

Salle Le Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 71 71 36 58

