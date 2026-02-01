Théatre Une franche connexion Salle Le Géricault Mortain-Bocage
Théatre Une franche connexion Salle Le Géricault Mortain-Bocage samedi 7 mars 2026.
Théatre Une franche connexion
Salle Le Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Interlude Théatre Présente Une franche connexion de julien Chauvin.
Mafia, quiproquo et femme fatale, un trafic qui va vous faire exploser de rire.
Le samedi à 20h30 et le dimanche à 14h30. .
Salle Le Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 71 71 36 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théatre Une franche connexion Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-01-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts