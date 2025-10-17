Théâtre Une heure de tranquillité Rue de la Papeterie Beautiran

Théâtre Une heure de tranquillité Rue de la Papeterie Beautiran vendredi 17 octobre 2025.

Rue de la Papeterie Espace culturel Gillez Pezat Beautiran Gironde

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17 2025-10-18

La troupe ACTE a le plaisir de vous présenter Une heure de tranquillité , une comédie de Florian Zeller, mise en scène par Raymond Herrou.

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher LE disque introuvable dont il rêve depuis des années. Alors qu’il s’apprête à l’écouter tranquillement, il est tour à tour assailli par son entourage femme, enfant, artisan, voisine … Résolu à avoir la paix et surtout à écouter SON disque, Michel n’hésite pas à s’enferrer dans les pires mensonges pour se préserver ne serait-ce qu’une heure de tranquillité. Une farce virant à l’absurde sur la folie d’un homme a priori ordinaire.

Renseignements et réservations par téléphone ou par mail. .

Rue de la Papeterie Espace culturel Gillez Pezat Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 76 70 64 acte.beautiran33@gmail.com

