Théâtre Une longueur d’avance Créhen

Théâtre Une longueur d’avance Créhen samedi 28 mars 2026.

Théâtre Une longueur d’avance

Salle polyvalente Créhen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29

Pièce de Yves Billot
Par la troupe La P’tite Vadrouille
Billetterie, buvette et gâteaux sur place
Ouverture des portes 1h avant   .

Salle polyvalente Créhen 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 72 33 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Une longueur d’avance Créhen a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Prochains événements à Créhen