Théâtre Une longueur d’avance Créhen samedi 28 mars 2026.
Salle polyvalente Créhen Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-28 19:00:00
2026-03-28 2026-03-29
Pièce de Yves Billot
Par la troupe La P’tite Vadrouille
Billetterie, buvette et gâteaux sur place
Ouverture des portes 1h avant .
Salle polyvalente Créhen 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 72 33 13
