Théâtre Une Lumière dans la Nuit Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Théâtre Une Lumière dans la Nuit

Jeudi 26 février 2026 de 20h à 21h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le portrait d’une femme en pleine guerre. Ses écrits reflètent à la fois sa joie de vivre et les conséquences de la barbarie. L’approche de la pièce est la rencontre entre la poésie du texte et l’expression corporelle, où chaque mouvement se transforme.

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

English :

The portrait of a woman in the midst of war. Her writings reflect both her joie de vivre and the consequences of barbarism. The approach of the piece is a meeting between the poetry of the text and bodily expression, where every movement is transformed.

