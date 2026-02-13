Théâtre: Une nuit particulière MPT du Petit Charran Valence
Théâtre: Une nuit particulière MPT du Petit Charran Valence samedi 7 mars 2026.
Théâtre: Une nuit particulière
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 21:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Professeur de philosophie, Judith est arrêtée dans sa chambre d’hôtel, alors qu’elle se rendait chez ses parents passer la soirée de Noël.
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
Judith, a philosophy teacher, is arrested in her hotel room on her way to her parents’ house for Christmas.
L’événement Théâtre: Une nuit particulière Valence a été mis à jour le 2026-02-13 par Valence Romans Tourisme