Théâtre: Une nuit particulière MPT du Petit Charran Valence

Théâtre: Une nuit particulière

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 21:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Professeur de philosophie, Judith est arrêtée dans sa chambre d’hôtel, alors qu’elle se rendait chez ses parents passer la soirée de Noël.

.

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Judith, a philosophy teacher, is arrested in her hotel room on her way to her parents’ house for Christmas.

L’événement Théâtre: Une nuit particulière Valence a été mis à jour le 2026-02-13 par Valence Romans Tourisme