Théâtre Une ouvrière à ton oreille bibliothèque municipale de Clérieux Clérieux

bibliothèque municipale de Clérieux 110 impasse de l’Industrie Clérieux Drôme
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27 16:00:00
2025-09-27
Duo théâtral et musical de la compagnie des Lisières.
bibliothèque municipale de Clérieux 110 impasse de l’Industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com
English :
A theatrical and musical duet by Compagnie des Lisières.
German :
Theatralisches und musikalisches Duo der Compagnie des Lisières.
Italiano :
Un duetto teatrale e musicale della Compagnie des Lisières.
Espanol :
Un dúo teatral y musical de la Compagnie des Lisières.
