Théâtre Une ouvrière à ton oreille bibliothèque municipale de Clérieux Clérieux

Théâtre Une ouvrière à ton oreille bibliothèque municipale de Clérieux Clérieux samedi 27 septembre 2025.

Théâtre Une ouvrière à ton oreille

bibliothèque municipale de Clérieux 110 impasse de l’Industrie Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Duo théâtral et musical de la compagnie des Lisières.

.

bibliothèque municipale de Clérieux 110 impasse de l’Industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com

English :

A theatrical and musical duet by Compagnie des Lisières.

German :

Theatralisches und musikalisches Duo der Compagnie des Lisières.

Italiano :

Un duetto teatrale e musicale della Compagnie des Lisières.

Espanol :

Un dúo teatral y musical de la Compagnie des Lisières.

L’événement Théâtre Une ouvrière à ton oreille Clérieux a été mis à jour le 2025-09-06 par Valence Romans Tourisme