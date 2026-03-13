Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Montbéliard

Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

La Flûte enchantée Pièce de théâtre et opéra.

Une adaptation joyeuse et malicieuse de La Flûte enchantée, en français, portée par quatre chanteur·ses et un orchestre. Un opéra resserré à une heure, pour retrouver toute la fantaisie et la lumière de ce chef-d’œuvre.

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart La Flûte enchantée

Adaptation de Dorian Astor — Mise en scène de Frédérique Lombart — Chanté en français .

Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE

L’événement Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD