Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Montbéliard
Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Montbéliard mardi 21 avril 2026.
Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE
Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
La Flûte enchantée Pièce de théâtre et opéra.
Une adaptation joyeuse et malicieuse de La Flûte enchantée, en français, portée par quatre chanteur·ses et un orchestre. Un opéra resserré à une heure, pour retrouver toute la fantaisie et la lumière de ce chef-d’œuvre.
Programme
Wolfgang Amadeus Mozart La Flûte enchantée
Adaptation de Dorian Astor — Mise en scène de Frédérique Lombart — Chanté en français .
Théâtre de Montbéliard MA scène nationale Rue de l’École Française Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE
L’événement Théâtre UNE PETITE FLÛTE ENCHANTÉE Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD