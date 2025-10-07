Théâtre : Une pièce sous influence Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Théâtre : Une pièce sous influence Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire jeudi 19 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 20:00 –

Gratuit : non de 11€ à 25€ Adulte

Une pièce sous influence, La CohueC’est le carnaval, c’est la fête. Anna, déguisée en mariée zombie, annonce à son mari qu’elle a invité les acheteurs de leur maison à venir boire (encore) un verre, alors qu’ils les détestent… Les deux couples que tout oppose se font face le temps d’une nuit. Une nuit de révélations, rythmée par la batterie et les répliques qui fusent. Une pièce sous influence oscille entre la pure drôlerie et la douleur du deuil, sur le fil de la folie. On rit beaucoup, on pleure aussi, traversés par une formidable pulsion de vie. Un coup de cœur !

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://web.digitick.com/une-piece-sous-influence-theatre-theatre-ligeria-sainte-luce-sur-loire-19-mars-2026-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11116165.html