Théâtre: une pièce sous influence Rue Loukianoff Pornic

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 22:05:00

Date(s) :

2026-03-24

Théâtre par la compagnie Cohue.

Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

C’est jour de carnaval. Des confettis recouvrent la scène où se tient une femme en robe de mariée salie. Nous sommes dans le salon d’Anna et Mathias.

Le couple accueille les futurs acquéreurs de la maison qu’il s’apprête à vendre, rencontrés par hasard lors de la fête et invités au débotté par Anna alors que Mathias, lui, n’a aucune envie de les voir.

Mais dans cette ambiance festive, quelque chose ne tourne pas rond. La conversation ripe, les sous-entendus se multiplient, le ton est tantôt amical, tantôt incisif. Il faudra quelques minutes aux spectateurs pour saisir ce qui se joue. Une pièce sous influence aborde la complexité des relations humaines tout en drôlerie et dramaturgie.

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

English :

Theater by compagnie Cohue.

German :

Theater von der Theatergruppe Cohue.

Italiano :

Teatro della compagnia Cohue.

Espanol :

Teatro de la compañía Cohue.

