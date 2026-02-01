Théâtre Une soirée spéciale Sacha Guitry Théâtre Chez Colette Touques

Théâtre Une soirée spéciale Sacha Guitry

Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 21:45:00

Date(s) :

2026-02-21

De et avec Paul-Antoine Fresnais. Un amas de virtuosité représentant la jeunesse et la quête de lumière, dans un monde qui s’assombrit de jour en jour. Une ode à l’amour entremêlée de chant, de poésie, de piano…

Et si le mensonge était le plus délicieux des divertissements ?

Lionel Fernandez et Juliette Huot présentent trois pièces courtes de Sacha Guitry qui offrent un miroir intemporel où son esprit acéré dissèque l’amour, l’adultère et les faux-semblants avec une élégance jubilatoire. Ici, on ment par jeu, par désir, par panache… et surtout pour le plaisir. Les répliques fusent, les situations s’enchaînent, et le rire éclate devant cette comédie humaine aussi cruelle que raffinée.

A partir de 7 ans .

Théâtre Chez Colette 4 rue de Verdun Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Une soirée spéciale Sacha Guitry

By and starring Paul-Antoine Fresnais. A heap of virtuosity representing youth and the quest for light in a world that is growing darker by the day. An ode to love interwoven with song, poetry and piano…

L’événement Théâtre Une soirée spéciale Sacha Guitry Touques a été mis à jour le 2026-02-16 par OT SPL Deauville