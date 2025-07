Théâtre Une vampire au soleil Auditorium de la Louvière Épinal

Théâtre Une vampire au soleil Auditorium de la Louvière Épinal mardi 9 décembre 2025.

Théâtre Une vampire au soleil

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 21:45:00

Date(s) :

2025-12-09

Une vampire au soleil est le récit instable et sinueux d’une femme sous emprise, prenant le risque de l’exposition, de la brûlure irrémédiable.Tout public

23 .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

English :

Une vampire au soleil is the unstable, meandering tale of a woman in thrall, risking exposure and irreparable burns.

German :

Eine Vampirin in der Sonne ist die unbeständige und kurvenreiche Erzählung einer Frau, die unter Einfluss steht und das Risiko der Entblößung, der unheilbaren Verbrennung eingeht.

Italiano :

Une vampire au soleil è il racconto instabile e serpeggiante di una donna in preda ai brividi, che corre il rischio di esporsi e di subire ustioni irreparabili.

Espanol :

Une vampire au soleil es la historia inestable y serpenteante de una mujer esclavizada, que corre el riesgo de exponerse y sufrir quemaduras irreparables.

L’événement Théâtre Une vampire au soleil Épinal a été mis à jour le 2025-07-24 par OT EPINAL ET SA REGION