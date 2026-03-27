Théâtre Une veille de mardi Tota Compania Centre culturel Vauban Toul

Théâtre Une veille de mardi Tota Compania

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Pièce de théâtre contribuant à sauver les activités de la Tota Compania.

Une Veille de mardi

Vous avez écouté la télé ? Il paraît qu’ils vont réglementer nos imaginaires. Finies les distractions ! Recentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Trois personnages portent l’histoire d’un monde grisonnant, où il fait bon sourire et grincer des dents.

Quand l’imaginaire est tû, y a-t-il encore de la place pour grandir ?

À partir de 10 ans sans réservation contribution solidaire au chapeauTout public

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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

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English :

Play to help save Tota Compania’s activities.

A Tuesday Vigil

Have you been watching TV? I hear they’re going to regulate our imaginations. No more distractions! Refocus on what really matters. Three characters tell the story of a graying world, where it’s good to smile and grit your teeth.

When the imagination is silent, is there still room to grow?

Ages 10 and up no reservation required contribution by the hatful

L’événement Théâtre Une veille de mardi Tota Compania Toul a été mis à jour le 2026-03-27 par MT TERRES TOULOISES