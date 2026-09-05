Théâtre « Une véritable cure de bien-être » Torxé
samedi 10 octobre 2026 · Torxé
Informations pratiques
Torxé
Théâtre « Une véritable cure de bien-être »
Salle des Fêtes Torxé Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
La compagnie TOITUDIKOI nous présente sa pièce « UNE VERITABLE CURE DE BIEN ETRE »
Venez partager avec nous cette soirée conviviale et ressourçante.
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Salle des Fêtes Torxé 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 45 24 92 torxefoyerrural@gmail.com
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L’événement Théâtre « Une véritable cure de bien-être » Torxé a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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