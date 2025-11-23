Théâtre Une vie de m…alentendus Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Théâtre Une vie de m…alentendus

Place de l'Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

2025-11-23 15:00:00

2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Présenté par le foyer Rural de Vicq sur Mer et Vicq en Scène.

UNE VIE DE M…ALENTENDUS.

Sketchs mettant en scène des situations cocasses du quotidien.

Réservations 06 26 35 70 97.

Ouverture des portes à 14h30. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 82 24 36 88 foyer.rural.vicq@gmail.com

