Théâtre Une vie sur mesure Square de L’Hôtel de ville Erquy

Théâtre Une vie sur mesure Square de L’Hôtel de ville Erquy samedi 18 avril 2026.

Théâtre Une vie sur mesure

Square de L’Hôtel de ville Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement différent. À mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Petit à petit, à travers son amour pour son instrument, il lève le voile sur sur son histoire aussi drôle que bouleversante. Plus de 400 000 spectateurs ont déjà apprécié cette pépite bardée de récompenses (nomination aux Molières, prix des Étoiles du Parisien, élu Meilleur seul en scène au Festival d’Avignon).

Un spectacle tout public de Cédric Chapuis avec Gabriel Charbonnet.

Réservation au sein du Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy et sur le site Hello asso. .

Square de L’Hôtel de ville Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Une vie sur mesure Erquy a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André