Théâtre Une vie sur Mesure L’incroyable coup de foudre d’un jeune garçon pour une batterie Centre-ville Hyères

Théâtre Une vie sur Mesure L’incroyable coup de foudre d’un jeune garçon pour une batterie

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent. Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une passion absolue pour la batterie.

English :

Far from being stupid or retarded, Adrien Lepage is just? different. It all began the day this naive kid discovered, almost by accident, an absolute passion for the drums.

German :

Adrien Lepage ist alles andere als dumm oder behindert, sondern einfach nur anders. Alles beginnt an dem Tag, an dem dieser naive Junge fast zufällig seine absolute Leidenschaft für das Schlagzeug entdeckt.

Italiano :

Lungi dall’essere stupido o ritardato, Adrien Lepage è semplicemente diverso. Tutto è iniziato il giorno in cui questo ragazzo ingenuo ha scoperto, quasi per caso, una passione assoluta per la batteria.

Espanol :

Lejos de ser estúpido o retrasado, Adrien Lepage es simplemente… diferente. Todo empezó el día en que este chico ingenuo descubrió, casi por accidente, una pasión absoluta por la batería.

