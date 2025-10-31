THEATRE « UNE VOILE AU DEHORS » PAR LA CIE LES GRISETTES Magalas

THEATRE « UNE VOILE AU DEHORS » PAR LA CIE LES GRISETTES

6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Théâtre par la Cie Les Grisettes.

Au départ, il y a une enfant. Une singulièrement vive, une trop curieuse pour être polie, qui ne s’arrête pas aux bouées jaunes. Et une dame toute cabossée par la vie. Après des ratées, la parole s’ouvre entre elles. Et peu à peu , la femme apprend à se réinventer. Gratuit tout public à partir de 9 ans. Sur réservation.

6 Avenue de la Mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr

English :

Theater by Cie Les Grisettes.

In the beginning, there’s a child. A singularly lively one, too curious to be polite, who doesn’t stop at yellow buoys. And a lady whose life has taken its toll. After a few misfires, the two of them start talking. And little by little, the woman learns to reinvent herself. Free all ages 9 and up. Reservations required.

German :

Theater von der Cie Les Grisettes.

Am Anfang steht ein Kind. Ein ungewöhnlich lebhaftes, ein zu neugieriges, um höflich zu sein, das nicht vor gelben Bojen Halt macht. Und eine vom Leben gebeutelte Frau. Nach einigen Fehlschlägen öffnet sich das Wort zwischen ihnen. Und nach und nach lernt die Frau, sich neu zu erfinden. Kostenlos für alle ab 9 Jahren. Mit Reservierung.

Italiano :

Teatro di Cie Les Grisettes.

Tutto inizia con un bambino. Un bambino singolarmente vivace, troppo curioso per essere educato, che non si ferma alle boe gialle. E una signora che è stata maltrattata dalla vita. Dopo qualche intoppo, i due iniziano a parlare. E a poco a poco la donna impara a reinventarsi. Gratuito pubblico a partire dai 9 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Teatro de Cie Les Grisettes.

Todo empieza con un niño. Uno singularmente vivaz, demasiado curioso para ser educado, que no se detiene ante las boyas amarillas. Y una señora maltratada por la vida. Después de algunos contratiempos, los dos empiezan a hablar. Y poco a poco, la mujer aprende a reinventarse. Gratuito a partir de 9 años. Imprescindible reservar.

