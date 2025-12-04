Théâtre « Urgences » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Théâtre « Urgences » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois jeudi 4 décembre 2025.
Théâtre « Urgences »
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 4 – 4 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
« Urgences » pose la question du soin, de la nécessité, du bienfait. Soigner, aider et accompagne, être aussi touché par l’autre.
.
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22
English :
« Urgences » raises the question of care, necessity and benefit. Caring, helping and accompanying, being touched by others.
German :
« Notfälle » stellt die Frage nach der Pflege, der Notwendigkeit und dem Wohlbefinden. Pflegen, helfen und begleiten, auch vom anderen berührt werden.
Italiano :
« Urgences » solleva la questione della cura, della necessità e del beneficio. Prendersi cura, aiutare e accompagnare, essere toccati dagli altri.
Espanol :
« Urgences » plantea la cuestión del cuidado, la necesidad y el beneficio. Cuidar, ayudar y acompañar, dejarse tocar por los demás.
L’événement Théâtre « Urgences » La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord