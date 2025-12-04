Théâtre « Urgences » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Théâtre « Urgences » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois jeudi 4 décembre 2025.

Théâtre « Urgences »

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 4 – 4 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

« Urgences » pose la question du soin, de la nécessité, du bienfait. Soigner, aider et accompagne, être aussi touché par l’autre.

.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

« Urgences » raises the question of care, necessity and benefit. Caring, helping and accompanying, being touched by others.

German :

« Notfälle » stellt die Frage nach der Pflege, der Notwendigkeit und dem Wohlbefinden. Pflegen, helfen und begleiten, auch vom anderen berührt werden.

Italiano :

« Urgences » solleva la questione della cura, della necessità e del beneficio. Prendersi cura, aiutare e accompagnare, essere toccati dagli altri.

Espanol :

« Urgences » plantea la cuestión del cuidado, la necesidad y el beneficio. Cuidar, ayudar y acompañar, dejarse tocar por los demás.

L’événement Théâtre « Urgences » La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord