Théâtre Usine au bout du rouleau Verrines-sou-Celles Celles-sur-Belle

Théâtre Usine au bout du rouleau

Verrines-sou-Celles Salle des fêtes Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Début : 2025-11-23

2025-11-23

La troupe À tour de rôle du Foyer Rural de Verrines revient sur les planches avec une nouvelle pièce USINE AU BOUT DU ROULEAU !

Une adaptation de Marie Vullo d’après la pièce Allô chérie… J’ai délocalisé ta mère ! , de Jean-Paul Cantineaux.

L’intrigue se déroule au coeur d’un conflit social ubuesque 40 jours de grève à France Cellulose , leader européen du papier toilette. Le PDG, Charles-Antoine de Montaigu, veut délocaliser l’usine au Burkanda. Mais c’était sans compter sur sa belle-mère fantasque, un quatuor syndical haut en couleur, une secrétaire coincée, un préfet prudent, une médiatrice séduisante, un journaliste opportuniste, et bien d’autres personnages aussi savoureux qu’improbables.

Une satire sociale pleine de rebondissements, où les dialogues fusent et les situations dérapent avec brio. .

Verrines-sou-Celles Salle des fêtes Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 16 73 62 marylinechauvineau@gmail.com

