Théâtre Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre Pradines

Théâtre Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre

Un paysan miroir de la société contemporaine… Il était une fois Pierre Gayart, seize personnages et trois comédiens

Pièce-manifeste avec et sur la ruralité, Vacarme(s) est une fiction nourrie d’un important travail documentaire (150 interviews).

Un paysan miroir de la société contemporaine… Il était une fois Pierre Gayart, seize personnages et trois comédiens. L’histoire est celle d’un paysan que l’on retrouve à différents âges et virages de sa vie. Du petit garçon parfois honteux de ses origines au jeune père fier et plein d’espoir, Vacarme(s) nous entraîne à l’aube des 43 ans d’un homme en lutte et fatigué. Pierre est un homme au portrait complexe qui a fait le choix (mais en était-ce vraiment un ?) de reprendre l’exploitation familiale avec ce que cela comporte de difficultés, de succès, de joie et d’amour. Hymne au monde rural on y côtoie la beauté des petits matins, l’insupportable et merveilleuse odeur des bêtes dans l’étable, la noirceur des dimanches de solitude et la lumière des blés sous un soleil de juillet.

C’est l’histoire de l’agriculture française et de ses bouleversements transmission, productivisme, place des femmes, écologie, patriarcat… il est aussi question de la place de la parole dans un milieu que l’on dit taiseux . Avec le destin et le portrait de Pierre, Vacarme(s) questionne profondément les problématiques universelles qui traversent la société contemporaine. .

English :

A manifesto with and about rurality, Vacarme(s) is a fiction based on extensive documentary work (150 interviews).

A farmer mirroring contemporary society? Once upon a time, there was Pierre Gayart, sixteen characters and three actors

German :

Vacarme(s) ist ein fiktionales Stück, das auf einer umfangreichen dokumentarischen Arbeit (150 Interviews) basiert.

Ein Bauer als Spiegel der zeitgenössischen Gesellschaft? Es war einmal Pierre Gayart, sechzehn Charaktere und drei Schauspieler

Italiano :

Manifesto con e sulla ruralità, Vacarme(s) è una fiction basata su un ampio lavoro documentario (150 interviste).

Un contadino come specchio della società contemporanea? C’erano una volta Pierre Gayart, sedici personaggi e tre attori

Espanol :

Manifiesto con y sobre la ruralidad, Vacarme(s) es una ficción basada en un amplio trabajo documental (150 entrevistas).

¿Un campesino como espejo de la sociedad contemporánea? Érase una vez Pierre Gayart, dieciséis personajes y tres actores

