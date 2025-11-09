Théâtre « Vacarme(s) » Saint-Christophe-Vallon

Théâtre « Vacarme(s) » Saint-Christophe-Vallon dimanche 9 novembre 2025.

Théâtre « Vacarme(s) »

Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

« Vacarme(s) » ou Comment l’homme marche sur la tête, par la compagnie La joie errante.

Il était une fois Pierre Gayart, seize personnages et trois comédiens. C’est l’histoire d’un paysan que l’on retrouve à différents âges et virages de sa vie. Du petit garçon parfois honteux de ses origines au jeune père fier et plein d’espoir, Vacarme(s) dresse le portrait d’un homme qui a fait le choix de reprendre l’exploitation familiale avec ce que cela comporte de difficultés, de succès, de joie et d’amour. On y côtoie la beauté des petits matins, l’insupportable et merveilleuse odeur des bêtes dans l’étable, la noirceur des dimanches de solitude et la lumière des blés sous un soleil de juillet.

Tout public dès 10 ans. Organisé par Vallon de Cultures.

De: François Pérache texte, Thomas Pouget mise en scène, Bastien Labit régie

Avec Damien Avice, Grégoire Le Stradic et Thomas Pouget 12 .

Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 75 13 61 35 vallondecultures@gmail.com

English :

« Vacarme(s) » or How man walks on his head, by La joie errante company.

German :

« Vacarme(s) » oder Wie der Mensch auf dem Kopf geht, von der Theatergruppe La joie errante.

Italiano :

« Vacarme(s) » o Come l’uomo cammina sulla testa, della compagnia La joie errante.

Espanol :

« Vacarme(s) » o Cómo el hombre camina sobre su cabeza, de la compañía La joie errante.

L’événement Théâtre « Vacarme(s) » Saint-Christophe-Vallon a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)