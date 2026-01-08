Théâtre Valentin Show Zone industrielle Labarre Nérac

Théâtre Valentin Show

Il est 20h, c’est le grand soir, il est venu tenter sa chance…

Valentin a rendez vous avec un grand metteur en scène qu’il admire pour passer le casting de sa prochaine comédie musicale.

Entre excitation, stress et attente, il se livre sur sa passion, ses souvenirs et ses fantasmes.

A travers ce personnage burlesque et désopilant, Valentin nous transporte dans un univers cabaret rempli de poésie.

Un véritable voyage où la chanson, l’humour et les confessions se mélangent pour donner vies aux rêves et aux épreuves de Valentin.

Sur réservation. Plein tarif 15,50€ Moins de 10 ans 8,50€ réduit 13,50€ .

