Théâtre : Valentina-Tchernobyl Théâtre la Reine Blanche Paris

Inspirée de La Supplication de Svetlana Alexievitch, Valentina-Tchernobyl raconte l’hallucinante prise de conscience d’une femme amoureuse, confrontée aux conséquences de l’explosion du réacteur nucléaire en 1986. Une histoire vraie. Un témoignage vibrant de vie et de révolte. Un cri et un murmure où l’amour triomphe malgré la tragédie.

C’est absolument éblouissant. On est complètement bouleversé […] une comédienne qui sait nous transmettre la simplicité d’un récit qui touche à la Grande Histoire… Le Masque et la Plume — France Inter

Superbement incarnée par l’immense Coralie Émilion-Languille sur une scène parfaite-ment vide, cette parole rare bouleverse par sa délicatesse et sa pudeur. L’Express

Juste à la surface du désespoir. Comme un hommage rendu à tous. C’est tout simplement remarquable. Et effrayant. Gérald Rossi — L’Humanité

Discrètement im-mense dans ce rôle ardu, Coralie Émilion-Languille y excelle. Myriam Hajoui — A Nous Paris

Un effet absolument incroyable […] un peu de lumière dans ce texte d’une noirceur absolue. Un jeu sans pathos. C’est d’un très bon niveau et c’est une proposition qui a le mérite d’une simplicité dans son désir d’être. France Culture

Sans aucun pathos, avec une émotion retenue et lumineuse, la comédienne distille les informations réalistes sur la mort lente et horrible tout en faisant sans cesse entendre l’amour qui l’habite. Télérama

Une sobriété et quelque chose de dérangeant dans les détails effrayants. Applaudissez mais lisez le livre ! Figaroscope ♡♡♡

Ce texte magnifique, Coralie Émilion-Languille dirigée par Laure Roussel le dit avec autant d’amour et de calme concentration qu’il est écrit. On sort de là dans un état voisin de celui de Michel Polac, incapable de retenir ses larmes. Jacques Nerson — L’Obs

Coralie Émilion-Languille illumine cette femme amoureuse et douloureuse, une Valentina femme flamme infiniment courageuse ! Le Monde

Face à la catastrophe nucléaire criminelle, au cynisme du pouvoir soviétique et à la

lâcheté de ceux qui ne veulent rien savoir, Valentina oppose deux coeurs unis à tout

jamais, défiant le monde et sa barbarie. Le théâtre et la littérature confondus en une

voix, pour abolir l’oubli et dire la victoire de l’amour. Philippe Chevilley — Les Échos

Coralie Emilion-Languille l’a bien compris : le théâtre a à voir avec la réparation, la disparition et l’apparition. Il traite avec les fantômes de nos vies et prendre la parole en public pour réveiller la voix d’une autre s’apparente à un devoir de mémoire, autant qu’à un hommage à la puissance vitale des rescapés. Marie Plantin — Sceneweb Lire l’article

« Valentina Tchernobyl, née pour l’amour », un spectacle puissant joué à La Saline. Dernières nouvelles d’Alsace Lire l’article

Sur scène, Coralie Emilion insuffle à ce personnage une douceur et une lucidité qui

transforme ce monologue en une sorte d’épopée mystique et étonnante. Et l’on ressort à

la fois terrorisé par ce dont est capable la folie humaine, et émerveillé par l’amour dont est

capable la folie humaine. Un beau et grand frisson. Reg’Arts

Le jeu subtil de Coralie Emilion-Languille alterne tout au long du monologue entre

joie, tristesse, révolte, abattement, voire folie, pour mieux nous faire partager

l’incroyable et nous plonger dans la terrible expérience d’un accident nucléaire.

Interprétation magnifique. DMPVD

Coralie Emilion-Languille, lumineuse et émouvante Valentina née vraiment pour l’amour. Une belle présence et un texte fort qui fait réfléchir. Théâtre Passion

Le seul en scène ​“Valentina-Tchernobyl née pour l’amour” est une perle subtile et

envoutante. La prestation scénique de Coralie Emilion-languille dans le rôle de cette

femme éplorée et apeurée brille par sa justesse. MOW Press

Coralie Emilion-Languille est juste, précise et raconte cette histoire sans pathos,

avecune grande sobriété. Théâtre du blog

Dépourvu de pathétisme comme de révolte, son récit mémoriel clair et limpide,

mais extrêmement violent et bouleversant est porté avec sobriété et justesse par

Coralie Emilion-Languille, sous la direction de Laure Roussel. Froggy’s Delight

↘ Production : Honorine Productions

↘ Coproduction : Coolprod, Cyril Dauvers

↘ Avec l’aide et le soutien de : Conflans-Sainte-Honorine, Maison de La jeunesse et de la culture de Conflans-Sainte Honorine, Domme, Castelnaud, Festival Acte en Seez, Sortir du nucléaire, Théâtre de La Manufacture des Abbesses, Théâtre de La Girandole, L’Atelier de la Parole.

TEXTE=Svetlana Alexievitch

MISE EN SCÈNE=Coralie Émilion-Languille avec la collaboration de Laure Roussel

AVEC=Coralie Émilion-Languille

SCÉNOGRAPHIE=Laure Montagné

CRÉATION LUMIÈRES=Moira Dalant

COLLABORATIONS ARTISTIQUES=Michel Bulteau + Paula Brunet Sancho

Valentina : une femme née pour l’amour, petite histoire dans la grande Histoire.

