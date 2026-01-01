Théâtre Vatan
Théâtre Vatan dimanche 25 janvier 2026.
Théâtre
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Après-midi théâtre organisée par Romain Guignard Association à 15h à la Salle Polyvalente Roger Stoësel à Vatan.
La Compagnie Le Masque de Sganarelle présentera la comédie
Monsieur Jo . Sans réservation. 10 .
Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 67 59 61
English :
The Comité des Fêtes de Vatan is organizing a theater evening on Saturday March 23 at 8:30 pm at the Salle des Fêtes de Vatan.
