Théâtre

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Après-midi théâtre organisée par Romain Guignard Association à 15h à la Salle Polyvalente Roger Stoësel à Vatan.

La Compagnie Le Masque de Sganarelle présentera la comédie

Monsieur Jo . Sans réservation. 10 .

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 67 59 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Vatan is organizing a theater evening on Saturday March 23 at 8:30 pm at the Salle des Fêtes de Vatan.

L’événement Théâtre Vatan a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Champs d’Amour