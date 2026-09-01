Théâtre : Veillée Funèbre Au hangar communal Batsère

Informations pratiques

Batsère

Théâtre : Veillée Funèbre

Au hangar communal 177 le village Batsère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La troupe de l’ARCAL présente la pièce « Veillée Funèbre » de Guy Foissy (déconseillée aux moins de 12 ans).

C’est une histoire vécue, un récit tout à fait véridique, fidèle à la réalité, même si la position, couchée et enfouie, que j’occupais pendant cette veillée funèbre m’a empêché de la voir dans de bonnes conditions.

A part le plafond, je n’ai qu’une vague idée du décor. Il y avait évidemment un cercueil, puisque j’étais dedans.

Quant aux participants, s’ils étaient, bien sûr, plusieurs, je ne saurais en dire le nombre. La seule chose dont je me souvienne est qu’apparemment, chacun d’eux tenait un cierge, allumé, dans la main.

Par contre, j’entendais parfaitement ce qui se disait, et ces 1000 propos autour de mon lit de mort se sont incrustés dans ma mémoire, s’y sont accrochés.

Aujourd’hui encore, je suis capable de les réciter par cœur. Dans l’ordre.

La preuve…

Mise en scène par Hervé Carrère et musique de Culture Son.

Libre participation .

Au hangar communal 177 le village Batsère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 76 62 41

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English :

The ARCAL theater troupe presents Guy Foissy’s play « Veillée Funèbre » (not recommended for children under 12).

It is a true story, a completely authentic account, faithful to reality, even though the position I was in—lying down and buried—during that wake prevented me from seeing it clearly.

Apart from the ceiling, I have only a vague idea of the setting. There was obviously a coffin, since I was inside it.

As for the attendees, while there were certainly many of them, I couldn’t say exactly how many. The only thing I remember is that, apparently, each of them was holding a lit candle in their hand.

On the other hand, I could hear perfectly clearly what was being said, and those 1,000 words spoken around my deathbed have become etched in my memory, clinging to it.

Even today, I can recite them by heart. In order.

The proof?

L’événement Théâtre : Veillée Funèbre Batsère a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65