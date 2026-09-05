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Théâtre : « Vendredi 13 » Ajain

dimanche 4 octobre 2026 · Ajain

Théâtre : « Vendredi 13 » Ajain

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
23380 Ajain
Département
Creuse
Tarif

Ajain

Théâtre : « Vendredi 13 »

Salle polyvalente Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Comédie de Jean-Pierre Martinez par la Compagnie d’un soir   .

Salle polyvalente Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine   compagniedunsoirajain@gmail.com

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English : Théâtre : « Vendredi 13 »

L’événement Théâtre : « Vendredi 13 » Ajain a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Guéret