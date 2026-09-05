Informations pratiques

Ajain

Théâtre : « Vendredi 13 »

Salle polyvalente Ajain Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Comédie de Jean-Pierre Martinez par la Compagnie d’un soir .

Salle polyvalente Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre : « Vendredi 13 »

L’événement Théâtre : « Vendredi 13 » Ajain a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Guéret