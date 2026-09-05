AGENDA · Ajain
Théâtre : « Vendredi 13 » Ajain
dimanche 4 octobre 2026 · Ajain
Informations pratiques
Ajain
Théâtre : « Vendredi 13 »
Salle polyvalente Ajain Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Comédie de Jean-Pierre Martinez par la Compagnie d’un soir .
Salle polyvalente Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com
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English : Théâtre : « Vendredi 13 »
L’événement Théâtre : « Vendredi 13 » Ajain a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Guéret