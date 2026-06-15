Théâtre Vendredi 13 Moliets-et-Maa
Théâtre Vendredi 13 Moliets-et-Maa mercredi 8 juillet 2026.
Moliets-et-Maa
Théâtre Vendredi 13
Centre de Séminaires Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
De nombreux rebondissements sont à prévoir au cours de cette soirée qui s’annonce pleine de turbulences !…
Vendredi 13 est une comédie de Jean-Pierre Martinez, proposée par la troupe Les Doux-Dingues de Moliets.
Synopsis
Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis.
Mais Madame arrive seule, effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est crashé en mer.
Suspendu aux nouvelles avec la veuve potentielle, le couple apprend qu’il a gagné au super tirage du loto de ce vendredi 13.
Le mot d’ordre est dès l’or cache ta joie … si possible… .
Centre de Séminaires Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58
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English : Théâtre Vendredi 13
Many twists and turns are in store for this evening, which promises to be full of turbulence!…
L’événement Théâtre Vendredi 13 Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI LAS
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