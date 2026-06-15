Moliets-et-Maa

Théâtre Vendredi 13

Centre de Séminaires Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

De nombreux rebondissements sont à prévoir au cours de cette soirée qui s’annonce pleine de turbulences !…

Vendredi 13 est une comédie de Jean-Pierre Martinez, proposée par la troupe Les Doux-Dingues de Moliets.

Synopsis

Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis.

Mais Madame arrive seule, effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est crashé en mer.

Suspendu aux nouvelles avec la veuve potentielle, le couple apprend qu’il a gagné au super tirage du loto de ce vendredi 13.

Le mot d’ordre est dès l’or cache ta joie … si possible… .

Centre de Séminaires Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

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English : Théâtre Vendredi 13

Many twists and turns are in store for this evening, which promises to be full of turbulence!…

L’événement Théâtre Vendredi 13 Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI LAS