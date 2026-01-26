Théâtre Vendredi 13 Salle polyvalente Pouzy-Mésangy
Théâtre Vendredi 13 Salle polyvalente Pouzy-Mésangy dimanche 1 février 2026.
Salle polyvalente Le bourg Pouzy-Mésangy Allier
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
6 euros adhérent, 8 euros non adhérent
La compagnie L’Améthyste, venue de Gennetines et fondée en 1987, montera sur scène pour interpréter la comédie vendredi 13 , une pièce de Jean-Pierre Martinez, mise en scène sous la direction du président Samuel Charraire.
English :
The L’Améthyste company, founded in 1987 and based in Gennetines, will take to the stage to perform the comedy Friday 13 , a play by Jean-Pierre Martinez, directed by president Samuel Charraire.
