Théâtre Vendredi 13 Salle polyvalente Pouzy-Mésangy

Théâtre Vendredi 13

Salle polyvalente Le bourg Pouzy-Mésangy Allier

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

6 euros adhérent, 8 euros non adhérent

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

La compagnie L’Améthyste, venue de Gennetines et fondée en 1987, montera sur scène pour interpréter la comédie vendredi 13 , une pièce de Jean-Pierre Martinez, mise en scène sous la direction du président Samuel Charraire.

Salle polyvalente Le bourg Pouzy-Mésangy 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 37 49 82

English :

The L’Améthyste company, founded in 1987 and based in Gennetines, will take to the stage to perform the comedy Friday 13 , a play by Jean-Pierre Martinez, directed by president Samuel Charraire.

