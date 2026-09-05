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AGENDA · Saint-Fiel

Théâtre : « Vendredi 13 » Saint-Fiel

vendredi 13 novembre 2026 · Saint-Fiel

Théâtre : « Vendredi 13 » Saint-Fiel

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
23000 Saint-Fiel
Département
Creuse
Tarif

Saint-Fiel

Théâtre : « Vendredi 13 »

Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Comédie de Jean-Pierre Martinez par la Compagnie d’un soir   .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   compagniedunsoirajain@gmail.com

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English : Théâtre : « Vendredi 13 »

L’événement Théâtre : « Vendredi 13 » Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Guéret

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