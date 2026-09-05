AGENDA · Saint-Fiel
Théâtre : « Vendredi 13 » Saint-Fiel
vendredi 13 novembre 2026 · Saint-Fiel
Informations pratiques
Saint-Fiel
Théâtre : « Vendredi 13 »
Saint-Fiel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Comédie de Jean-Pierre Martinez par la Compagnie d’un soir .
Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine compagniedunsoirajain@gmail.com
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English : Théâtre : « Vendredi 13 »
L’événement Théâtre : « Vendredi 13 » Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Guéret
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