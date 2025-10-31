Théâtre Venez donc dîner ce soir Lit-et-Mixe

Théâtre Venez donc dîner ce soir

Salle culturelle Lit-et-Mixe Landes

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Venez découvrir la nouvelle pièce de la troupe Lit en Scène.

Maryse et Louis Depierre s’apprêtent à passer une soirée estivale en famille dans leur jardin quand leur fille aînée, Chloé, débarque avec son fiancé, Marin, et ses futurs beaux-parents. Le problème c’est que Chloé a quelque peu enjolivé la situation de sa famille afin que celle-ci corresponde davantage à l’image qu’elle veut donner au sein de son école de commerce et de sa belle famille. Tout le monde va devoir jouer le jeu… Quand deux mondes aux antipodes se rencontrent, la situation devient vite détonante. Alors, si l’on ajoute à ce cocktail, une grand-mère sans filtre, une adolescente délurée, une frère aussi crétin que maladroit, une cousine sans-gêne et deux voisines agitatrices et intrusives, le résultat devient désopilant.

Une comédie drôle et explosive.

Réservation sur Helloasso.

Tarif 8€, gratuit de 12 ans. .

Salle culturelle Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 35 32 58

