THEATRE « Venise sous la neige » Espace Le Goffic MJC – Salle L’Escapade Pacé Samedi 22 novembre, 20h30 Tarifs : 8€ / 5€ (-18 ans, étudiants)

Une comédie dynamique sur un énorme malentendu. Deux couples très différents, entre déchirures amoureuses et déclarations de mariage, la soirée va vite partir en vrille.

_**Le résumé de la pièce :**_

Christophe a croisé le matin même un ancien copain de la fac, Jean-Luc, futur marié, qui, trop heureux d’avoir retrouvé cet ami de l’époque _ »qui imitait super bien les profs ! »_ s’empresse de l’inviter à dîner. Mais, pour on ne sait quelle raison, lorsque Christophe arrive avec sa copine Patricia, celle-ci lui fait la tête et semble bien décidée à ne pas ouvrir la bouche quitte à ce que tout le monde la pense complètement folle ou étrangère.

Entre quiproquos et déchirures amoureuses, elle fait voler la soirée en éclats.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T22:00:00.000+01:00

lesplanchesagiles@gmail.com 06 87 16 13 11 http://bit.ly/veniseneige2

Espace Le Goffic MJC – Salle L’Escapade 4 Av. Charles le Goffic, 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine