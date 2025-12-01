Théâtre Venise sous la Neige Salle Multiculturelle La Lanterne Grâces

Théâtre Venise sous la Neige

Salle Multiculturelle La Lanterne Lieu-dit Kéravel Grâces Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Un salon, une salle à manger et en arrière-plan une chambre et une cuisine le décor est planté pour la pièce que la compagnie Maldoror nous présente en ce mois de décembre en faveur du Téléthon. Les comédiens nous transportent virtuellement à Venise. Venise sous la neige , c’est le titre de la comédie de Gilles Dyrek. L’histoire ne se passe pas vraiment à Venise mais disons plutôt entre le chemin des Camélias et l’église Notre Dame de Grâces et pour ce qui est de la neige, il faudra un peu d’imagination. Les quatre personnages, eux, sont bien réels un couple, Isabelle et Nathalie, reçoivent à dîner un ancien copain de fac, Christophe, accompagné de son épouse Patricia. A priori, rien de bien particulier sauf que Patricia tire ouvertement la tronche depuis qu’elle est arrivée. Les commentaires de celles qui reçoivent vont pousser Patricia à transformer la soirée en un joyeux délire que son mari n’arrivera pas à canaliser et les trois femmes s’activeront à qui mieux mieux pour que la soirée dérape. En faveur du Téléthon. .

Salle Multiculturelle La Lanterne Lieu-dit Kéravel Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 08 30 68

