THEATRE « Venise sous la neige » Le Sabot d'or Saint-Gilles 1 – 9 novembre Tarifs : 8€ / 5€ (-18 ans, étudiants)

Une comédie dynamique sur un énorme malentendu. Deux couples très différents, entre déchirures amoureuses et déclarations de mariage, la soirée va vite partir en vrille.

_**Le résumé de la pièce :**_

Christophe a croisé le matin même un ancien copain de la fac, Jean-Luc, futur marié, qui, trop heureux d’avoir retrouvé cet ami de l’époque _ »qui imitait super bien les profs ! »_ s’empresse de l’inviter à dîner. Mais, pour on ne sait quelle raison, lorsque Christophe arrive avec sa copine Patricia, celle-ci lui fait la tête et semble bien décidée à ne pas ouvrir la bouche quitte à ce que tout le monde la pense complètement folle ou étrangère.

Entre quiproquos et déchirures amoureuses, elle fait voler la soirée en éclats.

http://bit.ly/veniseneige lesplanchesagiles@gmail.com 06 87 16 13 11

Le Sabot d’or le pont hazard, 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine