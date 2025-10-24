Théâtre : Venise sous la neige Rennes Pôle Association/Espace des 2 Rives Rennes Dimanche 15 mars 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

« Venise sous la neige » de Gilles Dyrek / Les Arts Maniaques

Entraînée par Christophe avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à un dîner entre amis où elle ne connait personne. Comme elle ne desserre pas les dents, on la prend pour une étrangère. A partir de là tout part en catastrophe. Rires garantis.

Début : 2026-03-15T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T16:00:00.000+01:00

Rennes Pôle Association/Espace des 2 Rives 4 allée George Palante Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine