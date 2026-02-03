Théâtre Versailles ou le jeu des dames RN 13 Pacy-sur-Eure
Début : 2026-03-28 17:00:00
Louis XIV se meurt. Qui de la Maintenon ou de la Palatine emportera ce duel verbal entre enjeux politique et amoureux ? L’une est née princesse, l’autre a vu le jour dans une prison de Niort. L’une est la belle sœur du roi, l’autre son épouse secrète et morganatique mais Louis XIV se meurt. A l’heure du glas, du ballet incessant des médecins imbéciles et impuissants, les règles du jeu changent et la chance tourne. Mme de Maintenon et la princesse Palatine, sont les deux reines de cet échiquier. Deux âmes fortes, deux beaux personnages du grand théâtre qu’est la cour de Versailles ! Ultime
joute, entre rancunes et jalousies, nostalgie et confidences de femmes. Le roi toujours au cœur de leurs pensées. Un brillant chassé-croisé où le mot remplace l’épée et fait mouche, avec deux âmes fortes, de beaux personnages du théâtre qu’est la Cour de Versailles.
De Barbara Lecompte
Mise en scène Dragana Smiljanic
Création musicale : Georges Becquart
Avec Viviane Plagne, Jean-Claude Raguideau, Marie-Claire Thooris, Compagnie du Rêve Rouge .
RN 13 Château du Buisson de May Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 68 99 29 51 buisson_de_may@yahoo.fr
