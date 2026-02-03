Théâtre Versailles ou le jeu des dames RN 13 Pacy-sur-Eure

Théâtre Versailles ou le jeu des dames

RN 13 Château du Buisson de May Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Louis XIV se meurt. Qui de la Maintenon ou de la Palatine emportera ce duel verbal entre enjeux politique et amoureux ? L’une est née princesse, l’autre a vu le jour dans une prison de Niort. L’une est la belle sœur du roi, l’autre son épouse secrète et morganatique mais Louis XIV se meurt. A l’heure du glas, du ballet incessant des médecins imbéciles et impuissants, les règles du jeu changent et la chance tourne. Mme de Maintenon et la princesse Palatine, sont les deux reines de cet échiquier. Deux âmes fortes, deux beaux personnages du grand théâtre qu’est la cour de Versailles ! Ultime

joute, entre rancunes et jalousies, nostalgie et confidences de femmes. Le roi toujours au cœur de leurs pensées. Un brillant chassé-croisé où le mot remplace l’épée et fait mouche, avec deux âmes fortes, de beaux personnages du théâtre qu’est la Cour de Versailles.

De Barbara Lecompte

Mise en scène Dragana Smiljanic

Création musicale : Georges Becquart

Avec Viviane Plagne, Jean-Claude Raguideau, Marie-Claire Thooris, Compagnie du Rêve Rouge .

RN 13 Château du Buisson de May Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 68 99 29 51 buisson_de_may@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Versailles ou le jeu des dames

L’événement Théâtre Versailles ou le jeu des dames Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération