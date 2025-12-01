[Théâtre] Vertiges (dès 6 ans) Maison Jacques Prévert Dieppe
Maison Jacques Prévert / Salle Y. Lavieuville Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
La salle Yves-Lavieuville accueille Vertiges, un spectacle aussi drôle que délicat, où se mêlent poésie, émotions et situations inattendues.
On y découvre la relation touchante entre un enfant et sa grand-mère, bouleversée le jour où il ouvre la porte de sa chambre… et la surprend seins nus. Un moment déstabilisant, mais heureusement, c’est vendredi jour de confession !
Un récit sensible, parfois insolent, qui aborde avec humour et humanité les liens intergénérationnels. .
Maison Jacques Prévert / Salle Y. Lavieuville Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 71 20 contact@maisonjacquesprevert.fr
