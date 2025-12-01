[Théâtre] Vertiges (dès 6 ans) Maison Jacques Prévert Dieppe

[Théâtre] Vertiges (dès 6 ans)

Maison Jacques Prévert / Salle Y. Lavieuville Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

La salle Yves-Lavieuville accueille Vertiges, un spectacle aussi drôle que délicat, où se mêlent poésie, émotions et situations inattendues.

On y découvre la relation touchante entre un enfant et sa grand-mère, bouleversée le jour où il ouvre la porte de sa chambre… et la surprend seins nus. Un moment déstabilisant, mais heureusement, c’est vendredi jour de confession !

Un récit sensible, parfois insolent, qui aborde avec humour et humanité les liens intergénérationnels. .

