La rapport dont vous êtes l’objet Vibraye

La rapport dont vous êtes l’objet

Quai des arts Vibraye Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Par Les Fracassés

Un directeur assiste à l’invasion de son administration par une langue nouvelle, synthétique et dénuée de sens, le pydétypède.

Lui-même, dépassé par un système dont le langage n’est accessible qu’aux seuls initiés, est incapable de lire un rapport le concernant, et doit donc se le faire traduire… !

Commence alors un tourbillon cocasse de discussions sans queue ni tête autour de procédures absurdes. Le public est même invité à s’initier à cette langue grâce à un extravagant professeur qui en dispense les cours.

Une comédie grinçante et rythmée comme les rouages de cette machine broyeuse d’humanité, et dont le comique de situation ne cache pas la profondeur de la réflexion, éveillant en nous des échos très actuels. Car ne sommes-nous pas en butte à l’absurdité de la bureaucratie et de l’informatique, ou encore à la novlangue des cabinets de conseils ?

Réservation possible du 28 octobre au 14 Novembre dans les anciens bureaux de l’Office de Tourisme (à côté de l’opticien)

Les mardis 28 Octobre, les 4 et 11 novembre de 15h30 à 17h

et les vendredis 31 Octobre, 7 et 14 Novembre de 10h30 à 12h. .

Quai des arts Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 76 89

