Théâtre VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

La compagnie » Au fil des mots » vous convie pour une représentation des pièces de ses troupes enfants, ados, et adultes.

Mise en scène par Corinne CIBIN

Durant l’entracte, buvette et goûter.

Participation libre

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 74 58 28 aufildesmots.madiran@yahoo.com

English :

The « Au fil des mots » company invites you to a performance of plays by its children’s, teenage and adult troupes.

Directed by Corinne CIBIN

During intermission, refreshments and snacks.

Free admission

German :

Die Theatergruppe « Au fil des mots » lädt Sie zu einer Aufführung der Stücke ihrer Kinder-, Teenager- und Erwachsenentruppen ein.

Inszeniert von Corinne CIBIN

In der Pause werden Getränke und Snacks angeboten.

Freie Teilnahme

Italiano :

La compagnia « Au fil des mots » vi invita a una rappresentazione di opere teatrali delle sue troupe di bambini, adolescenti e adulti.

Regia di Corinne CIBIN

Durante l’intervallo, rinfresco e merenda.

Ingresso libero

Espanol :

La compañía « Au fil des mots » le invita a una representación de obras de teatro de sus compañías infantil, juvenil y adulta.

Dirigida por Corinne CIBIN

Durante el descanso, refrescos y aperitivos.

Entrada gratuita

