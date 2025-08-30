Théâtre Victoire au Vox Dans la peau de ma femme Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye

Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un voeu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place.

Le lendemain, le voeu a été exaucé.

Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.

La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre.

« Dans la peau de ma femme » est une comédie de moeurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes. .

