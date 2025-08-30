Théâtre Victoire au Vox Dans la peau de ma femme Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye
Théâtre Victoire au Vox Dans la peau de ma femme Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye samedi 21 février 2026.
Théâtre Victoire au Vox Dans la peau de ma femme
Route de Saint-Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un voeu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place.
Le lendemain, le voeu a été exaucé.
Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.
La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre.
« Dans la peau de ma femme » est une comédie de moeurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes. .
Route de Saint-Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 36 89 49
Théâtre Victoire au Vox Dans la peau de ma femme
