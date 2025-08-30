Théâtre Victoire au Vox Une semaine pas plus Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye

Théâtre Victoire au Vox Une semaine pas plus Route de St Savin Saint-Christoly-de-Blaye samedi 7 mars 2026.

Théâtre Victoire au Vox Une semaine pas plus

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Vous prendrez bien un peu de mauvaise foi, saupoudrée de lâcheté et de mensonges ?

Ne pouvant plus voir sa chérie en peinture, Paul lui fait croire que Martin, son meilleur ami, vient de perdre sa mère et que, de ce fait, il va venir s’installer chez eux.

En réalité, il espère la faire fuir !

Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera une semaine… pas plus ! . Démarre alors un ménage à trois totalement explosif, véritables chaises musicales avec son lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens.

Après Début de fin de soirée , Le grand bain et Le carton , Clément Michel signe encore une comédie qui vous fera hurler de rire !

Écrit par

Clément MICHEL

Avec

Alice GABRIELLE, Romain LOSI ou Tom PHENIX, Mathieu BLAZQUEZ ou Stephane PEYRAN

Mise en scène

Amandine POMMIER .

Route de St Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 36 89 49

English :

German :

Italiano :

Espanol : Théâtre Victoire au Vox Une semaine pas plus

L’événement Théâtre Victoire au Vox Une semaine pas plus Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Blaye